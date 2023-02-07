Rottweiler-Mix Lisa sucht ein ruhiges ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 42: Rottweiler-Mix Lisa sucht ein ruhiges Zuhause
2 Min.Folge vom 07.02.2023
Rottweiler-Mix-Dame Lisa lebte zuvor in einem Haushalt mit mehreren Hunden zusammen, braucht jetzt aber ein ruhigeres Zuhause. Lisa ist altersentsprechend in sehr guter körperlicher Verfassung, geht gerne spazieren und freut sich über Streicheleinheiten. Kontakt: Tierheim Montabaur, Tel.: 02602 / 18 08 26
