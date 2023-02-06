Für Hunde-Erfahrene: Grande Dame CoraJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 41: Für Hunde-Erfahrene: Grande Dame Cora
2 Min.Folge vom 06.02.2023
Die etwa 14 Jahre alte Kangal-Mix-Dame Cora ist anfangs schüchtern und braucht etwas Zeit, um neuen Menschen zu vertrauen. Sie hat ein paar Alters-Zipperlein und eine Bauchspeicheldrüsen-Entzündung, die aber mit fettfreiem Futter gut in den Griff zu bekommen ist. Cora braucht klare Regeln und eignet sich als Haustier für Personen mit Hunde-Erfahrung. Außerdem wünscht sie sich einen Garten im neuen Zuhause. Kontakt: Tierheim Stuttgart, E-Mail: thl@stuttgart-tierheim.de
