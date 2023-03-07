Verschmustes Energiebündel: Mischling Hana Jetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 46: Verschmustes Energiebündel: Mischling Hana
2 Min.Folge vom 07.03.2023
Mischling Hana kommt ursprünglich aus Kroatien und verträgt sich gut mit anderen Hunden. Sie ist sehr verschmust und menschenbezogen, aber auch ein echtes Energiebündel, das gerne draußen tobt und sehr neugierig ist. Hana eignet sich für aktive Menschen mit Hunde-Erfahrung, die viel mit ihr unternehmen und sie auch mental auslasten können. Auch mit Kindern versteht sie sich gut. Kontakt: Lesika Hundehilfe e.V., Tel.: 0179 / 231 55 81
