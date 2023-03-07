Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unsere Tierheimtiere des Monats

Verschmustes Energiebündel: Mischling Hana

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 46vom 07.03.2023
Verschmustes Energiebündel: Mischling Hana

Verschmustes Energiebündel: Mischling Hana Jetzt kostenlos streamen

Unsere Tierheimtiere des Monats

Folge 46: Verschmustes Energiebündel: Mischling Hana

2 Min.Folge vom 07.03.2023

Mischling Hana kommt ursprünglich aus Kroatien und verträgt sich gut mit anderen Hunden. Sie ist sehr verschmust und menschenbezogen, aber auch ein echtes Energiebündel, das gerne draußen tobt und sehr neugierig ist. Hana eignet sich für aktive Menschen mit Hunde-Erfahrung, die viel mit ihr unternehmen und sie auch mental auslasten können. Auch mit Kindern versteht sie sich gut. Kontakt: Lesika Hundehilfe e.V., Tel.: 0179 / 231 55 81

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unsere Tierheimtiere des Monats
SAT.1 GOLD
Unsere Tierheimtiere des Monats

Unsere Tierheimtiere des Monats

Alle 2 Staffeln und Folgen