Kater Mikesch sucht ein ruhiges Zuhause
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 47: Kater Mikesch sucht ein ruhiges Zuhause
2 Min.Folge vom 08.03.2023
Der anhängliche und verschmuste Mikesch leidet an einer FIV- und FeLV-Infektion, kann damit aber trotzdem ein glückliches und langes Leben führen. Er darf jedoch nicht mehr nach draußen, um andere Katzen nicht anzustecken. Mikesch braucht ein ruhiges, neues Zuhause mit gesichertem Balkon und ohne Kinder. Kontakt: TSV Iserlohn, Tel.: 02371 / 412 93
