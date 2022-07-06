Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für Erfahrene ohne Kinder: Mischlingshündin Nala

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 15vom 06.07.2022
Folge 15: Für Erfahrene ohne Kinder: Mischlingshündin Nala

2 Min.Folge vom 06.07.2022

Die Mischlingshündin Nala kommt aus Griechenland und sucht ein Zuhause für die Ewigkeit. Sie ist anfangs etwas zurückhalten, mit etwas Geduld wird sie zu einem liebevollen Begleiter. Sie braucht jemanden, der bereits Hundeerfahrung hat. Kinder mag sie nicht so gern, aber mit anderen Rüden kommt sie zurecht. Kontakt unter Tierheim Esslingen. Telefon: 0711 - 311733

