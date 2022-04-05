Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

Wer hat ein Händchen für diese Katzen-Diva?

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 05.04.2022
Folge 2: Wer hat ein Händchen für diese Katzen-Diva?

2 Min.Folge vom 05.04.2022

Wir stellen Tiere vor, die ein neues Zuhause auf Lebenszeit suchen. In dieser Folge: "Prinzessin" ist eine Katzen-Diva, die schon mal die Krallen ausfährt. Deshalb werden erfahrene und unerschrockene Menschen gesucht, die der eigenwilligen Samtpfote ein neues Zuhause mit geschütztem Freigang geben. Kontakt unter: Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V., Tierschutzzentrum Pfullingen. Telefon: 071218201720.

