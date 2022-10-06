Für Erfahrene: Die Cane Corso-Mix-Hundedamen Mary und LunaJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 27: Für Erfahrene: Die Cane Corso-Mix-Hundedamen Mary und Luna
2 Min.Folge vom 06.10.2022
Mary und Luna wurden zusammen mit anderen Hunden in schlechtem Zustand an der österreichischen Grenze von der Polizei sichergestellt und mussten monatelang aufgepäppelt werden. Ihr neues Zuhause sollte ein großes Grundstück haben, da sie viel Auslauf und Training brauchen. Die beiden Kraftpakete sind geeignet für standhafte Paare oder Familien mit bereits großen Kindern und Hundeerfahrung. Kontakt: Tierschutzverein Rosenheim e.V., Tel.: 08031 / 960 68, E-Mail: hunde@tierschutzverein-rosenheim.de
