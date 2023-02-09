Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

Für Katzen-Neulinge und Familien: Pippa & Pepin

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 44vom 09.02.2023
Folge 44: Für Katzen-Neulinge und Familien: Pippa & Pepin

2 Min.Folge vom 09.02.2023

Katze Pippa und Kater Pepin eignen sich sehr gut für Erstkatzenbesitzer und Familien mit Kindern. Das junge Europäische Kurzhaar-Pärchen ist sehr verspielt, verschmust, menschenbezogen und unkompliziert. Pippa und Pepin suchen ein gemeinsames neues Zuhause mit Freigang in ruhiger Lage. Kontakt: Tierheim Vaihingen, Tel.: 01577 / 332 42 05

