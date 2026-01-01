Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Herr und Hund

Comedy TVStaffel 7Folge 15
Herr und Hund

Herr und HundJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 15: Herr und Hund

22 Min.Ab 6

Therapeutin Sheila erklärt den Buchmans, dass sie nun keine Therapie mehr brauchen. Doch Jamie möchte noch ein Problem klären, bei dem sie Sheilas Hilfe braucht: Paul soll sich sterilisieren lassen. Nat hingegen versucht im Park, Murray einige Tricks für die Hundeshow beizubringen, doch der Familienhund verweigert die Kooperation - bis eine Katze auftaucht und ihm solche Angst einjagt, dass er den Hindernisparcours in Rekordzeit bewältigt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen