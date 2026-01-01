Verrückt nach Dir
Folge 6: Ein Wochenende in L.A.
23 Min.Ab 6
Paul soll einen Agenten in L.A. treffen. Um das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden, bittet er Jamie, ihn zu begleiten. Anfangs zögert Jamie noch, ob sie Baby Mabel wirklich alleine lassen kann, doch schon in Beverly Hills angekommen, vergisst sie all ihre Sorgen. Das Treffen mit dem Agenten verläuft reibungslos, und Jamie ist hin und weg von dem lockeren Lifestyle. Sie sehnt sich nach ihrem Leben vor dem Kind.
