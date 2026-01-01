Verrückt nach Dir
Folge 7: Der Thanksgiving-Krieg
23 Min.Ab 6
Mabel leidet unter Schnupfen. Der Test beim Kinderarzt ergibt, dass sie allergisch gegen Familienhund Murray ist. Nun muss ein Plan her, wie die Buchmans Kind und Hund unter einem Dach behalten können. Jamie steckt in den Vorbereitungen für das anstehende Thanksgiving-Essen. Um den Tag aufzulockern, schlägt Jamie Paul vor, dass man Partyspiele vorbereiten könne. Gesagt, getan. Ein Scharade-Turnier begleitet die Gäste durch den Tag.
