Verrückt nach Dir
Folge 5: Mundverbot
23 Min.Ab 6
Zwischen Paul und Jamie kommt es immer häufiger zu Missverständnissen. Therapeutin Sheila schlägt beiden vor, bis zum nächsten Morgen keinen Ton mehr zu sprechen. Doch das Ganze ist leichter gesagt als getan, denn just an diesem Tag steht ein Familienmitglied nach dem anderen vor der Tür der Buchmans. Doch weder Paul, noch Jamie dürfen mit ihnen reden ...
