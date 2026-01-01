Verrückt nach Dir
Folge 9: Die Wunderpuppe
23 Min.Ab 6
Da ihr Hausverwalter einige Wochen Urlaub macht, soll Paul auf dessen Dachgarten achtgeben. Doch als Paul oben ankommt, entdeckt er eine kleine Oase mitten in der Stadt. Während eines Treffens mit dem Filmemacher Stan, landet das Spielzeug von Stans Sohn in Mabels Kinderwagen. Diese ist sofort hin und weg von dem holländischen Spielzeug. Doch zuhause müssen die Buchmans feststellen, dass Mabel das Spielzeug gar nicht mehr hergeben mag. Nun ist guter Rat teuer.
