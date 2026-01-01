Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Staffel 7Folge 17
Folge 17: Getrennt von Tisch und Bett

23 Min.Ab 6

Marvin taucht bei Ira auf und eröffnet ihm, dass er von nun an als Wrestler tätig ist. Prompt bietet ihm Ira an, als Manager zu fungieren. Seinen ersten Kampf gewinnt der "Gorilla Boy" ohne Probleme. Um seinen Schützling noch bekannter zu machen, arrangiert Ira einen Kampf gegen "Macho Man" Randy Savage. Doch die Abmachung mit Savage gefällt Marvin gar nicht - und so geht er seinen eigenen Weg.

