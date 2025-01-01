Zum Inhalt springenBarrierefrei
Große Liebesgeste oder doch nur Geflunker? - Jörg zeigt Desireé seine Liebe

JoynStaffel 1Folge 2
Große Liebesgeste oder doch nur Geflunker? - Jörg zeigt Desireé seine Liebe

Folge 2: Große Liebesgeste oder doch nur Geflunker? - Jörg zeigt Desireé seine Liebe

35 Min.Ab 6

Auf der Sonneninsel Mallorca gibt es viele sagenumwobene Monumente und Orte. Jörg Hansen möchte seiner Desireé seine Liebe beweisen und ist dafür extra mit ihr zu einer bekannten Brücke gefahren. Um ewiges Glück in der Liebe zu haben, muss er sie über die Brücke und den dahinterliegenden Berg hochtragen. Ganz glauben kann Desireé das nicht. Was ist dran an Jörgs Geschichte?

