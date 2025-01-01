Große Liebesgeste oder doch nur Geflunker? - Jörg zeigt Desireé seine LiebeJetzt kostenlos streamen
We love Mallorca
Folge 2: Große Liebesgeste oder doch nur Geflunker? - Jörg zeigt Desireé seine Liebe
35 Min.Ab 6
Auf der Sonneninsel Mallorca gibt es viele sagenumwobene Monumente und Orte. Jörg Hansen möchte seiner Desireé seine Liebe beweisen und ist dafür extra mit ihr zu einer bekannten Brücke gefahren. Um ewiges Glück in der Liebe zu haben, muss er sie über die Brücke und den dahinterliegenden Berg hochtragen. Ganz glauben kann Desireé das nicht. Was ist dran an Jörgs Geschichte?
