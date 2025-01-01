Zum Inhalt springenBarrierefrei
We love Mallorca

Vom Hobby zum Traumberuf - Künstler Deklart

Vom Hobby zum Traumberuf - Künstler Deklart

Folge 14: Vom Hobby zum Traumberuf - Künstler Deklart

31 Min.Ab 6

Dennis Klapschus alias Deklart hat es geschafft. Seit 8 Jahren arbeitet er selbstständig als Pop Art Künstler und hat in seinem Hobby seinen Traumberuf gefunden. Was in einem Keller begonnen hat, bringt ihn nun einmal im Jahr für einen längeren Zeitraum auf die Sonneninsel Mallorca. Dabei lässt er sich von der Umgebung und Freundin Christin inspirieren. Jedes seiner Werke zeigt dabei den Werdegang des Künstlers.

