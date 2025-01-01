Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 8: Große Bestandsaufnahme vor der Wintersaison - Dominik Mosbacher zieht Bilanz

30 Min.Ab 12

Der Gelsenkirchener Dominik Mosbacher ist ein typischer Ruhrpottler dem vor allem eins wichtig ist: authentisch sein. Dass mit seiner Art nicht jeder zurecht kommt ist für ihn daher zweitrangig. Vor zwei Jahren hat er auf Mallorca das M-Two eröffnet - eine Mischung aus Bar und Club. Heute macht er eine Bestandsaufnahme, was noch alles zu erledigen ist, denn dieses Jahr soll auch im Winter das M-Two betrieben werden.

