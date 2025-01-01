Zum Inhalt springenBarrierefrei
We love Mallorca

JoynStaffel 1Folge 3
32 Min.Ab 6

Die Brüder Thilo und Kilian aus Berlin leben seit knapp einem Jahr auf der Insel Mallorca. Ihre Mission ist es, den Mallorquiner:innen den Döner schmackhaft zu machen. Sie stehen kurz vor der Eröffnung ihres dritten Ladens und das direkt am beliebten Ballermann. Doch das wird eine knappe Sache.

