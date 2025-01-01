Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf der Suche nach wertvollen Schätzen - Giorgio und Caro

29 Min.Ab 12

Caro und Giorgio, auch bekannt als Schatz und Schatzi, sind auf wichtiger Mission. An der Küste des bekannten Ballermanns hat Sebastian seinen Ehering verloren. Der Haussegen hängt schief. In einem großen Areal machen sich Caro und Giorgio mit ihrem Metall-Detektor auf die Suche nach dem Ring.

