We love Mallorca

Mit neuer Geschäftsidee zum Erfolg? Jungunternehmer Phil Diederich

Folge 7: Mit neuer Geschäftsidee zum Erfolg? Jungunternehmer Phil Diederich

28 Min.Ab 6

Seit drei Jahren ist der Jung-Unternehmer Phil Diederich auf der Sonneninsel. Neben seinem Studium hat er sich selbstständig als Concierge gemacht. Er möchte, dass es seinen Kunden im Urlaub an nichts fehlt. Seine neue Geschäftsidee: eine Partyreihe auf der Insel ins Leben zu rufen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alle 1 Staffeln und Folgen