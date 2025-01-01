Zum Inhalt springenBarrierefrei
We love Mallorca

Isi Glück im Deko-Himmel - Auf Inspirationensuche fürs neue Zuhause

Isi Glück im Deko-Himmel - Auf Inspirationensuche fürs neue Zuhause

Folge 9: Isi Glück im Deko-Himmel - Auf Inspirationensuche fürs neue Zuhause

29 Min.Ab 12

Endlich ist es soweit: nach 2,5 Jahren Warten haben Isi Glück und ihr Mann Carlos endlich die Baugenehmigung für ihr neues Zuhause erhalten. Für Isi steht eins fest, man kann nicht früh genug nach Inspiration fürs neue Heim suchen und so schleppt sie Carlos kurzerhand mit in einen Dekoladen. Während sie aufblüht, lässt er die Tour über sich ergehen. Spaß ist dann am Ende doch Definitionssache.

