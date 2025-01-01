Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Reimanns

Konny Reimann das Allround Talent

Kabel EinsStaffel 1Folge 1
Konny Reimann das Allround Talent

Willkommen bei den Reimanns

Folge 1: Konny Reimann das Allround Talent

86 Min.Ab 6

Hawaii: Strand, Meer, Cocktails im Sonnenuntergang. Von wegen! Zeit zum Faulenzen haben die Kult-Auswanderer Manu und Konny Reimann selten. Für die Terrasse, die Konny am neuen Beachhouse bauen will, braucht er Bretter und Latten. Doch sein umgebauter Schulbus, mit dem er sämtliche Baumaterialien transportiert, geht kaputt. Baustopp am Beachhouse! Kann Konny den Bus reparieren? Oder bedeutet der Schaden am Bus auch das Aus für sein Bauprojekt?

Kabel Eins
