Willkommen bei den Reimanns
Folge 10: Endlich wieder Hamburg - Die Reimanns auf Heimaturlaub
88 Min.Folge vom 08.10.2023Ab 12
Eine Einladung in die alte Heimat nutzen Deutschlands berühmteste Auswanderer, um mit einer Herzenssache abzuschließen: Ihr treuer alter Caddy, der sie schon so lange begleitet, bekommt einen neuen Besitzer. Die Überführungsfahrt geht nicht spurlos an Konny vorbei. In Hamburg treffen sie dann auf ihre Doppelgänger im Miniaturformat und ein Segeltrip auf der Kieler Woche erfährt ein abruptes Ende. Zurück auf Hawaii, muss Manu feststellen, dass Konny den Pool gesperrt hat ...
