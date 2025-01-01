Konnys kuriose Palmentransport-Konstruktion Jetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 9: Konnys kuriose Palmentransport-Konstruktion
87 Min.Ab 12
Manu fliegt nach Portland, um das neue Enkelkind zu begrüßen, während Konny auf Hawaii bleibt. Für Manu beginnt eine emotionale Achterbahnfahrt, denn ihr wird bewusst, wie sehr sie Kinder und Enkel vermisst. Konny kauft derweil fünf Meter hohe Palmen, die er am Pool einpflanzen will. Für den Transport lässt er sich eine abenteuerliche Konstruktion einfallen. Wiedervereint auf Hawaii macht sich das Paar an die letzten Poolarbeiten. Dann entdeckt Konny etwas Ungeheuerliches.
