"Mistschwein!" Mit dem Stromzaun gegen das BorstenviehJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 3: "Mistschwein!" Mit dem Stromzaun gegen das Borstenvieh
87 Min.Folge vom 23.01.2022
Die Reimanns haben auch diese Woche wieder viel vor. Geplagt von einer Schweinefamilie geht es zuerst diesen an den Kragen. Damit die Ernte von den Wildschweinen nicht zerstört wird, installiert Konny einen Elektrozaun. Weiterhin geht es hoch hinaus!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick