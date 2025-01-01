Willkommen bei den Reimanns
Folge 2: Die Reimanns packen es an!
87 Min.
Dunkle Wolken ziehen auf bei Deutschlands bekanntesten Auswanderern Manu und Konny Reimann. Konnys umgebauter alter Schulbus "Die Wilde 13" hat einen Motorschaden - und das mitten während des Baus der neuen Terrasse am Beachhouse. Um den Motor zu reparieren, muss er das 500 Kilo-Teil erst einmal ausbauen - und zwar ganz ohne Hilfe! Kann der Heimwerkerkönig den Motor retten oder droht der Totalschaden?
