Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Reimanns

Nicht ganz dicht? Konny steigt auf's Dach

Kabel EinsStaffel 1Folge 7vom 02.10.2022
Nicht ganz dicht? Konny steigt auf's Dach

Nicht ganz dicht? Konny steigt auf's DachJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Reimanns

Folge 7: Nicht ganz dicht? Konny steigt auf's Dach

87 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 12

Es gibt nur wenige Dinge, für die sich Konny vom Poolbau abhalten lässt, aber er ist als Standesbeamter gefragt. Und das ist keine Sache, die Deutschlands berühmtester Auswanderer auf die leichte Schulter nimmt. Schließlich soll es für Manus Ukulele-Lehrer Patrick und seine Nina der schönste Tag des Lebens werden. Doch ausgerechnet jetzt ist das Dach auf Konny Island undicht. Natürlich macht der Handwerkerkönig die Reparatur selbst. Wird Konny rechtzeitig mit allem fertig?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Willkommen bei den Reimanns
Kabel Eins
Willkommen bei den Reimanns

Willkommen bei den Reimanns

Alle 4 Staffeln und Folgen