Sturzflug und Looping! Ein Geburtstags-Adrenalinkick für Konny

Kabel EinsStaffel 2Folge 5vom 05.02.2023
88 Min.Folge vom 05.02.2023Ab 6

Es ist der Tag vor Konnys Geburtstag und der vorletzte Tag ihrer USA-Reise. Nach all den Abenteuern freut sich Konny nun auf Zuhause. Eigentlich legt er nicht viel Wert auf eine Feier zu seinen Ehren, doch Manu hat ihm verraten, dass sie eine spektakuläre Überraschung für ihn hat. Was den Heimwerkerkönig wohl erwartet? Außerdem wollen ihre beiden Freunde Esther und Jens ihr Ehegelübde auf Hawaii erneuern und Konny soll als stattlich anerkannter Trauredner die Zeremonie abhalten.

Kabel Eins
