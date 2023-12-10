Eine Baustelle nach der anderen: Am Haus der Reimanns ist immer was zu tun!Jetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 9: Eine Baustelle nach der anderen: Am Haus der Reimanns ist immer was zu tun!
87 Min.Folge vom 10.12.2023Ab 6
Konnys Handwerkskünste sind gefragt. Das marode Dach ist nur der Anfang einer ganzen Reihe von größeren Baustellen: Die Holztreppen müssen erneuert werden, die Gästetoilette braucht ein neues WC ... dazu kommt eine Hiobsbotschaft aus Texas. Der Bus macht Probleme bei der Zulassung. Die Rückreise nach Texas verzögert sich. Wird sich ihr Traum vom eigenen Roadmobil erfüllen?
