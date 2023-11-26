Ein Schulbus als Reisemobil: Werden die Reimanns in Texas fündig?Jetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 7: Ein Schulbus als Reisemobil: Werden die Reimanns in Texas fündig?
87 Min.Folge vom 26.11.2023Ab 6
Weil sie auf Hawaii keinen geeigneten Schulbus finden, den Konny zum Reisemobil ausbauen kann, beschließen die Reimanns, nach Texas zu fliegen. Bevor es los geht, geht es erst noch zu einer großen Rum-Destillerie auf Hawaii, und Manu überwindet ihre Wellenphobie, um Wale zu beobachten. Frisch in Texas angekommen, besuchen sie ihren Sohn Jason und ihre Enkelsöhne, bevor sie sich den ersten Bus ansehen - allerdings in einem katastrophalen Zustand. Die Suche geht weiter.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick