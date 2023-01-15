Nicht hinuntersehen! Die Reimanns über den Dächern von Chicago Jetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 2: Nicht hinuntersehen! Die Reimanns über den Dächern von Chicago
87 Min.Folge vom 15.01.2023Ab 6
In luftigen Höhen geht der Roadtrip von Konny und Manu Reimann weiter. In Chicago besuchen die beiden den Willis Tower, der mit Glasböden ausgestattet ist. Manu muss hier ihre Höhenangst überwinden und schaut nicht hinunter.
