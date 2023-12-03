Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2Folge 8vom 03.12.2023
87 Min.Folge vom 03.12.2023Ab 6

Bei der Bus-Suche in Texas hat Konny noch nicht das gefunden, was er sucht. Wird die nächste Besichtigung schon der ersehnte Treffer oder war die Reise nach Texas umsonst? Danach geht es erstmal zurück nach Hawaii, doch gedanklich plant Manu schon ihre Traumroute, die sie mit dem Bus bestreiten will. Doch es kommt anders. Konny bemerkt, dass das Dach ihres Hauses an einigen Stellen wieder sehr marode ist - mit sofortigem Handlungsbedarf.

