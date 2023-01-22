Bereit für den Wilden Westen: Konny shoppt Cowboy-MonturJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Reimanns
Folge 3: Bereit für den Wilden Westen: Konny shoppt Cowboy-Montur
87 Min.Folge vom 22.01.2023Ab 6
Auf ihrer Reise quer durch die USA sind die Reimanns in Chicago gelandet - seit jeher das Tor zum Wilden Westen. Konny nutzt die Gelegenheit, seine alten Cowboystiefel noch einmal neu besohlen zu lassen. Reiseleitung Manu hat dafür ein passendes Geschäft herausgesucht - und genau dort erlebt sie ein einzigartiges Shoppingwunder: Konny befindet sich im Kaufrausch. Nach einem außergewöhnlichen Pizza-Erlebnis geht es für die beiden anschließend auf eine abgelegene Farm.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick