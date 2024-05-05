Luxus-Camper und CampingneulingeJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 1: Luxus-Camper und Campingneulinge
88 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 12
Auf dem Campingplatz Triolago in Riol hoffen die Freundinnen Michaela und Monica endlich auf mehr Luxus. Ein besonderes Ziel haben Monika und Roland: das Freizeitcamp am Wasser auf Rügen. Für die beiden ist es das erste Mal auf einem klassischen Campingplatz. Und die FKK-Camper Christian und Mandy reisen in den Süden Italiens auf den Campingplatz Campeggio Naturista Villaggio Pizzo Greco.
