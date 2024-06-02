Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 5Folge 4vom 02.06.2024
89 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12

Im "Campingpark Ostseebad Rerik" ist einiges los. Thomas und Kalle verbringen hier einen richtigen Männerurlaub. Die beiden Camping- und Fußballfans haben ihre geliebte Parzelle verlassen, um ihre Freundschaft zu stärken. Für die Wendt-Girls bricht der letzte Tag auf ihrem Floßcamper an. Doch dieser Tag wird nochmal aufregend, denn Shakira muss mit dem Floß durch die Schleuse.

