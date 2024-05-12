Camping auf dem dem Boot - das Abenteuer der "Wendt-Girls"Jetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 2: Camping auf dem dem Boot - das Abenteuer der "Wendt-Girls"
88 Min.Folge vom 12.05.2024Ab 12
Die Ladys aus drei Generationen der Familie Wendt haben sich für einen Campingurlaub auf der Havel entschieden. Doch das Campen auf dem Boot ist sehr herausfordernd. Auf Triolago in Riol trifft Familie Wolter mit ihrem Zelt ein. Doch schon nach kurzer Zeit gibt es Streit. Entspannter geht es auf dem Campingplatz Freizeitcamp am Wasser zu. Hier steht Monikas und Rolands großer Tag bevor: ihr 30. Hochzeitstag.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick