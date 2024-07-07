Bayrisches Frühstück und ein "hüpfender Baum"Jetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 6: Bayrisches Frühstück und ein "hüpfender Baum"
89 Min.Folge vom 07.07.2024Ab 12
Auf dem "Campingplatz Bannwaldsee" gibt es bei Curry Paule und Ute ein klassisch bayrisches Frühstück, als Platzwart Bibi vorbeikommt und den beiden einen Ausflug zum "hüpfenden Baum" anbietet. Was sich wohl dahinter verbirgt? Auf dem "Campingplatz Ostseebad Rerik" steht bei Thomas und Kalle heute Urlaub pur auf dem Programm. In Portugal hingegen heißt es bei Frank und Karsten: FKK-Reiten.
