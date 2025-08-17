Zum Inhalt springenBarrierefrei
Yes we camp!

Party Modus: an - Olivia und Loanica sorgen mit Karaoke für Stimmung

Kabel EinsStaffel 6Folge 11vom 17.08.2025
Party Modus: an - Olivia und Loanica sorgen mit Karaoke für Stimmung

Folge 11: Party Modus: an - Olivia und Loanica sorgen mit Karaoke für Stimmung

46 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12

Auf dem Campingplatz herrscht ausgelassene Stimmung: Die Instagram-Camper Olivia und Loanica begeistern mit ihrer Karaoke-Performance und bringen selbst Dauercamper zum Tanzen. Familie Meusch stellt ihre sportlichen Fähigkeiten beim Minigolf unter Beweis. Remo überrascht seine Frau Marietta und Schwiegermutter Uschi mit einem kulinarischen Festmahl. Unterdessen erkunden die FKK-Enthusiasten Peter, Björn und Kerstin auf ihren Fahrrädern die malerische kroatische Küste.

