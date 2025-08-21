Monika und Michaela planen einen Luxuscampingurlaub in SpanienJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 2: Monika und Michaela planen einen Luxuscampingurlaub in Spanien
45 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12
Michaela und Monika planen ihre erste Reise ins Ausland und haben sich für einen luxuriösen Campingtrip in Spanien entschieden. Karsten und Franky üben sich im Bogenschießen ohne Bekleidung, Familie Wolter lernt währenddessen ein paar Dauercamper kennen. Heike und Rainer, begleitet von ihrer Katze Bonnie, sind auf dem Weg nach Naumburg.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick