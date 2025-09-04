Textilfreies Töpfern - Frankie und Karsten entdecken ihre KreativitätJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 4: Textilfreies Töpfern - Frankie und Karsten entdecken ihre Kreativität
45 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12
Karsten und Franky, die FKK-Camper, widmen sich dem Töpfern, während Familie Wolter einen geselligen Grillabend mit frisch gewonnenen Campingfreunden verbringt. Michaela und Monika genießen ihre Zeit am Strand in Spanien in vollen Zügen ...
