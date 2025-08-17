Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 6Folge 12vom 17.08.2025
45 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12

Remo begeistert mit einem Konzert auf dem Campingplatz, während Ehefrau Marietta und Schwiegermutter Uschi zusehen. Peter, Björn und Kerstin erleben unbeschwerte Momente bei einer FKK-Bootstour in Kroatien. René wagt sich mit Freundin Sabine und Ex Melanie aufs Stand-Up-Paddling-Board. Die Insta-Camper Olivia und Loanica genießen derweil ihren letzten Tag an der Mosel.

