Schleckerkarte für Vierbeiner auf dem HundecampingplatzJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 8: Schleckerkarte für Vierbeiner auf dem Hundecampingplatz
46 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12
Familie Bartsch kehrt im Restaurant des Hundecampingplatzes ein und staunt über die Speisekarte, die ihren geliebten Vierbeinern dort angeboten wird. Peter ist mit seinen Freunden Björn und Kerstin beim FKK-Camping in Kroatien und genießt die Sonne in vollen Zügen. Die Insta-Camper Olivia und Loanica machen währenddessen an der idyllischen Mosel Station ...
Weitere Folgen in Staffel 6
