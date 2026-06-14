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Yes we camp!

Die Frage aller Fragen - wird Jenny zu ihrem Marc "Ja" sagen?

Kabel EinsStaffel 7Folge 10vom 14.06.2026
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Folge 10: Die Frage aller Fragen - wird Jenny zu ihrem Marc "Ja" sagen?

45 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12

Ein ganz besonderer Moment bahnt sich auf dem Mohrenhof an, als Marc seiner Jenny eine Frage stellt, die alles verändern könnte. Ralf und Monique verwandeln den Triolago in ihr persönliches Abenteuerspielfeld und lassen kein sportliches Highlight aus. Am Strand zeigt Rocker Remo, was in ihm steckt - und kämpft sich schwitzend durch ein knallhartes Fitnessprogramm. Frankie und Karsten haben Großes vor: Ihr geplanter Musikauftritt nimmt jedoch eine überraschende Wendung.

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