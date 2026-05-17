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Yes we camp!

Urlaub und Erholung oder doch Stress? Remo im "Fitness-Camp"

Kabel EinsStaffel 7Folge 6vom 17.05.2026
Urlaub und Erholung oder doch Stress? Remo im "Fitness-Camp"

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Yes we camp!

Folge 6: Urlaub und Erholung oder doch Stress? Remo im "Fitness-Camp"

46 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Remo wird an der Ostsee von seinen Begleiterinnen zu einem straffen Sportprogramm gedrängt. Samanta und Celia erleben auf dem Campingplatz eine Überraschung, als die Platzwarte sie kurzerhand zum Arbeitseinsatz verpflichten. Die Wendt-Girls schwelgen an Italiens Küste im Dolce Vita und verlieben sich Flirt um Flirt neu. In Kroatien wagen Dietmar und Konny ein außergewöhnliches Stand-Up-Paddle-Erlebnis komplett textilfrei im türkisblauen Meer.

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