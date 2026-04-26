Patricia und Andreas wagen das Abenteuer kinderloser UrlaubJetzt kostenlos streamen
Yes we camp!
Folge 3: Patricia und Andreas wagen das Abenteuer kinderloser Urlaub
46 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 6
Patricia und Andreas wagen sich mit ihrem elf Meter langen Wohnwagen auf die Reise zu ihrem ersten kinderlosen Camping-Luxusurlaub - doch die Fahrt entpuppt sich als echte Herausforderung. In Sachsen genießen die FKK-Fans Sascha und Bianca unbeschwerte Stunden am Wasser und lassen die Seele baumeln. Nach einer durchwachten Nacht machen sich Michaela und Syria auf die Suche nach einer neuen Bleibe, während Familie Falke im erfrischenden Naturpool die perfekte Oase findet.
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