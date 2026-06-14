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Yes we camp!

Rasanter Fahrspaß auf dem Wasser - Dietmar und Konny brettern mit dem Motorboot

Kabel EinsStaffel 7Folge 9vom 14.06.2026
Rasanter Fahrspaß auf dem Wasser - Dietmar und Konny brettern mit dem Motorboot

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Yes we camp!

Folge 9: Rasanter Fahrspaß auf dem Wasser - Dietmar und Konny brettern mit dem Motorboot

45 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12

Dietmar und Konny lassen es so richtig krachen und wagen sich auf eine rasante Motorbootstour durch die kroatische Küste. Marc, Jenny und Melina sind derweil auf der Suche nach frischen Bekanntschaften und verbringen einen entspannten Abend mit den Dauercampern Susi und Frank. Olivia und Loanica teilen ihre besten Campingtipps mit der Community. Und die Wendt-Girls verlieren beim Windsurfkurs nicht nur die Balance - sondern auch ihr Herz an ihren charmanten Lehrer.

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