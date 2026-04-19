Wenn das Leben alles abverlangt: Krankheit, Konflikte und alte WundenJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 2: Wenn das Leben alles abverlangt: Krankheit, Konflikte und alte Wunden
46 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Schlagersängerin Krümel ringt mit gesundheitlichen Problemen und droht ihren Auftritt im eigenen Stadl zu verpassen. Besonders emotional wird es beim Vorsingen des Abschiedssongs für ihre Mitarbeiterin Anika. Sarah Kern besucht ihre beste Freundin Eva auf Zypern, wo alte Wunden aufbrechen. Alessya kämpft im spanischen Guardamar mit unbrauchbarem Salon-Mobiliar und ihrem Sohn, der lieber zurück nach Deutschland möchte.
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