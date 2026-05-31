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Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Haussuche im Chaos: Mel und Adi jonglieren Makler und Karnevalsparty

Kabel EinsStaffel 4Folge 7vom 31.05.2026
Haussuche im Chaos: Mel und Adi jonglieren Makler und Karnevalsparty

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Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Folge 7: Haussuche im Chaos: Mel und Adi jonglieren Makler und Karnevalsparty

46 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Mel und Adi aus Denia sind auf Haussuche, doch das Traumobjekt liegt zu weit von ihrem Restaurant "Jecke'ria" entfernt. Im Lokal herrscht Chaos: Erst fliegen die Sicherungen raus, dann laufen die Vorbereitungen für die große Karnevalsparty auf Hochtouren. Zeitgleich kämpft Krümel auf Mallorca gegen die Uhr: Bis zur Eröffnung ihres neuen Restaurants bleiben nur wenige Wochen, und die Bauarbeiten gehen sehr schleppend voran.

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