Die Suche nach Mr. Right: Rainbow Rüdiger hofft auf das große GlückJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 6: Die Suche nach Mr. Right: Rainbow Rüdiger hofft auf das große Glück
46 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12
Rainbow Rüdiger wagt auf Gran Canaria einen mutigen Schritt: Per Videoaufruf im Netz sucht der 56-Jährige nach dem Mann fürs Leben. Tatsächlich meldet sich Diego und entspricht sogar seinem Beuteschema. Beim ersten Date zeigt sich, ob mehr daraus werden kann. Alessya und Alika stehen kurz vor der Saloneröffnung in Guardamar, doch die Zeit drängt. Krümel erhält in Peguera eine Hiobsbotschaft: Ihr umgebautes Lokal wird von den Behörden nicht genehmigt.
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