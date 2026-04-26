Don Francis: Neues Leben zwischen Olivenhain und SchlagerbühneJetzt kostenlos streamen
Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Folge 3: Don Francis: Neues Leben zwischen Olivenhain und Schlagerbühne
45 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12
In Guardamar tickt die Uhr für Alessya und Alika: Nur noch eine Woche bis zur Eröffnung ihres Beautysalons. Zwischen Fotoshooting, Möbelkäufen und Davids Geburtstag jongliert Alessya alle Aufgaben allein, während Andy in Deutschland weilt. Auf Mallorca inspizieren Krümel und Dani ihr neues Restaurant, doch defekte Geräte und organisatorisches Chaos sorgen für einen ordentlichen Dämpfer ...
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