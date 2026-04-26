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Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Don Francis: Neues Leben zwischen Olivenhain und Schlagerbühne

Kabel EinsStaffel 4Folge 3vom 26.04.2026
Don Francis: Neues Leben zwischen Olivenhain und Schlagerbühne

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Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Folge 3: Don Francis: Neues Leben zwischen Olivenhain und Schlagerbühne

45 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 12

In Guardamar tickt die Uhr für Alessya und Alika: Nur noch eine Woche bis zur Eröffnung ihres Beautysalons. Zwischen Fotoshooting, Möbelkäufen und Davids Geburtstag jongliert Alessya alle Aufgaben allein, während Andy in Deutschland weilt. Auf Mallorca inspizieren Krümel und Dani ihr neues Restaurant, doch defekte Geräte und organisatorisches Chaos sorgen für einen ordentlichen Dämpfer ...

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